ভালোবাসা দিবসে নিলয়-হিমির ‘মায়া বনের হরিণ’

ভালোবাসা দিবসে প্রচারের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে জনপ্রিয় জুটি নিলয়-হিমি অভিনীত নাটক ‘মায়া বনের হরিণ’। নাটকটির গল্প ভাবনা ও পরিচালনা করেছেন রুবেল আনুশ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন আব্রাহাম তামিম। ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে নাটকটি প্রকাশ করা হবে নাফ এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে।
নাটকটি নিয়ে নির্মাতা রুবেল আনুশ বলেন, ‘কিছু প্রেম হয়ে যায়, মনের মাঝে তৈরি হয় ভিন্ন এক অনুভব, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলা হয় না। না-বলা সেই কথাগুলোই আজীবন মনের অসুখ হয়ে থাকে। নাটকের মূল গল্প এটাই। যথারীতি নিলয়-হিমি দুজনেই ভীষণ ভালো অভিনয় করেছেন। নাটকটি এখন প্রচারের জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি। আশা করছি, এবারের ভালোবাসা দিবসে দর্শকের মন জয় করবে মায়া বনের হরিণ।’
নাটকটিতে অভিনয় প্রসঙ্গে জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি বলেন, ‘মায়া বনের হরিণ নাটকের গল্পটা একটু অন্য রকম। অব্যক্ত ভালোবাসার গল্প। নির্মাতার গল্প ভাবনা আমার ভালো লেগেছে। এ ছাড়া সহশিল্পী হিসেবে নিলয় ভাই সব সময়ই অসাধারণ। দর্শকেরাও জুটি হিসেবে আমাদের ভীষণ ভালোবাসেন। আমাদের জুটির নতুন নাটকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তাঁদের প্রত্যাশা পূরণে আমরা বরাবরই সচেষ্ট থাকি। আশা করছি, এবারও দর্শকের মন জয় করতে পারব।’
এরই মধ্যে ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে নিলয়-হিমি জুটির নতুন নাটক হাসিব হোসেন রাখি পরিচালিত ‘হট্টগোল’ এবং মহিন খানের পরিচালনায় ‘বাঁচব না’। আগামী ঈদেও এই জুটির বেশ কয়েকটি নাটক প্রচারে আসার কথা রয়েছে।