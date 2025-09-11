মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ ২০২৫

১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার, রাজধানীর লো মেরিডিয়ান হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডস ও মেগাস্টার ফিলিপাইন আয়োজিত ‘মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ’। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সভাপতিত্ব করবেন সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রাজু আলীম।
মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ আয়োজনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মো. ইকবাল হোসেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মলি আক্তার। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই আয়োজন। এটা শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার ফ্যাশন ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা। এটি গ্ল্যামার, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের এক মেলবন্ধন।
এবারের আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পি. কেইংলেট এবং পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।
সারা দেশ থেকে আবেদন করা নারীদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই গালা রাউন্ড। পাশাপাশি সংস্কৃতি ও বিনোদন জগতের নারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের দেওয়া হবে সম্মাননা। পুরো আয়োজনে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম, জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার আবদুল আজিজ এবং ফিলিপাইন ও দুবাইয়ের আমন্ত্রিত কয়েকজন অতিথি। নির্বাচিত মডেল ও শিল্পীদের দেওয়া হবে সম্মাননা। ফাঁকে ফাঁকে চলবে সাংস্কৃতিক আয়োজন। গান পরিবেশন করবেন সংগীতশিল্পী মিলা, তানজীব সারোয়ার ও সাবরিনা সাবা। সৈয়দ রুমা ও ইভান শাহরিয়ার সোহাগের কোরিওগ্রাফিতে র্যাম্প মডেলদের অংশগ্রহণে থাকবে ফ্যাশন শো।
মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা রাজু আলীম বলেন, ‘আমরা এই আয়োজনের সঙ্গে বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে চাইছি। ধীরে ধীরে এর পরিধি বাড়বে। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে, একটি আন্তর্জাতিক আয়োজন হিসেবে ছড়িয়ে দিতে চাই।’