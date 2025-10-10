হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

চাকসু নির্বাচন: ‘বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের ইশতেহার, ৭ দফা প্রতিশ্রুতি

চবি প্রতিনিধি 

চবির বুদ্ধিজীবী চত্বরে ‘বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করেছে ‘বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল। সাত দফায় মোট ৪৫টি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছে প্যানেলটি।

আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার পাঠ করেন প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী চৌধুরী তাসনিম জাহান শ্রাবণ। উপস্থিত ছিলেন ভিপি প্রার্থী আবির বিন জাবেদ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী পলাশ দেসহ অন্য প্রার্থীরা।

ঘোষিত সাত দফা প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন, স্বাস্থ্য, আবাসন ও খাদ্য, প্রশাসন, গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রম, নিরাপদ ও সবুজ ক্যাম্পাস এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক সুবিধা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়।

ইশতেহার ঘোষণার আগে লিখিত বক্তব্যে ভিপি প্রার্থী আবির বিন জাবেদ বলেন, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্যাম্পাস হওয়া সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তার পূর্ণ সম্ভাবনার অতি সামান্য অংশই কাজে লাগাতে পেরেছে। প্রায় প্রতিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে চবির অবস্থান তলানিতে। শিক্ষা-গবেষণায় অগ্রগতি তো দূরের কথা, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, মানসম্মত খাবার ও নিরাপদ যাতায়াতের মতো ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো আজ দুরাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবির বিন জাবেদ আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণের অবসান ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাসে রূপ দিতে আমরা ‘‘স্টুডেন্ট ফার্স্ট’’ নীতিতে কাজ করব।’

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চারটি অনুষদের পাঁচটি ভবনে ১৫ আবাসিক হলের ভোট গ্রহণ হবে। এরই মধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বুথ ছাড়া ভোটকেন্দ্র পুরোপুরি সিসি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

সম্পর্কিত

ইউআইইউতে স্তন ক্যানসার সচেতনতা-বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা

অপূর্ব পালকে স্থায়ী বহিষ্কার করল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

৩৪দিন পর খুলল বাকৃবি, সেশনজটের আশঙ্কা শিক্ষার্থীদের

নিলয়ের স্বপ্নপূরণ

চায়নিজ গভর্নমেন্ট বৃত্তি পেলেন বুটেক্সের সাত শিক্ষার্থী

আমার প্রিয় শিক্ষক

গবেষণামুখী তরুণদের প্ল্যাটফর্ম

রঘুনাথনগর মহাবিদ্যালয়: মফস্বলে নগরের বাতিঘর

এমফিল-পিএইচডি আবেদনের সময় বেড়েছে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা