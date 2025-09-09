ডাকসু নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে: শিক্ষক নেটওয়ার্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। তারা জানিয়েছে, নির্বাচনে এখন পর্যন্ত বড় কোনো অসংগতি শিক্ষক নেটওয়ার্ক দেখতে পায়নি।
আজ মঙ্গলবার রাতে এক ব্রিফিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পর্যবেক্ষক দল এ মন্তব্য করে।
পর্যবেক্ষক দলের সদস্য অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, ‘অনেক ভোটার ভোট দিয়ে বুথের কলম নিয়ে চলে গেছে। পরে বলপয়েন্ট দিয়ে ভোট দিয়েছে ভোটাররা। ব্যালট মেশিন যদি সেগুলো রিড না করতে পারে, তাহলে দায় কার?’
নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘তবে নির্বাচনটি কেমন হয়েছে, এখন পর্যন্ত তা বলার সময় হয়নি। নানান গুজব-অস্থিরতা আছে। প্রশাসনের কিছু বিষয়ে অব্যবস্থাপনাও দেখা গেছে। তথ্যের গ্যাপ এবং ভুল-বোঝাবুঝিও দেখা গেছে। সবাই যথেষ্ট পোলিং এজেন্ট পায়নি। অনেকেই পাস পেয়েছে দেরিতে। কেউ কেউ আবেদন করেও পায়নি। এমন কিছু কিছু ঘাটতি ছিল।’
তিনি আরও বলেন, ‘দুটি হলের কেন্দ্রে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরা সমভাবে দায়িত্ব পালন করেননি। কিছু কিছু জায়গায় অস্বচ্ছতা দেখা গেছে। দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ ধীর গতিতে হয়েছে। এ ছাড়া রোকেয়া হলে সহকারী প্রক্টরের সাথে ছাত্রদলের বাগ্বিতণ্ডায় ভোট গ্রহণ কমে গেছে। অনেকেই আসেনি।’
তিনি বলেন, অনেক কেন্দ্রেই প্রার্থীকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কারণ, গেট কিপারদের কাছে যথার্থ তথ্য পৌঁছানো হয়নি। এ ধরনের কিছু অব্যবস্থাপনা না থাকলে আমরা আরও ভরসা নিয়ে এটিকে ভালো নির্বাচন বলতে পারতাম।’