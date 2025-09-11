ডোপ টেস্টের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি, অভিযোগ শিবিরের ভিপি প্রার্থীর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ডোপ টেস্ট ইস্যুকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহ আদিব। তাঁর অভিযোগ, কমিশনের ঘোষণার পরও ডোপ টেস্টে অংশ না নেওয়া প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়নি।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হল কেন্দ্রের সামনে ভোট দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের সামনে আদিব এই অভিযোগ করেন।
আদিব জানান, শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে কমিশন প্রার্থীদের জন্য ডোপ টেস্টের (মাদকাসক্ত পরীক্ষা) আয়োজন করে। সে সময় জানানো হয়েছিল, যারা এই পরীক্ষায় অংশ নেবে না, তাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাঁর মতে, অনেক প্রার্থীই ডোপ টেস্টে অংশ নেয়নি। নির্বাচন কমিশন তাদের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং তাদের তালিকাও প্রকাশ করেনি। শুধু তাই নয়, যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে, সেই ফলাফলও প্রকাশ করা হয়নি।
ডোপ টেস্টের স্বচ্ছতা নিয়েই মূলত উদ্বেগ প্রকাশ করে আদিব বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি মান্য করে ডোপ টেস্ট আয়োজন করা হলেও তার ফলাফল গোপন রাখা হয়েছে। এতে স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।
এ ছাড়া ভোটের দিন সকালে ক্যাম্পাসে সাবেক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার পর থেকে ক্যাম্পাসে কোনো সাবেক শিক্ষার্থী থাকতে পারবে না। কিন্তু সকাল থেকে তাঁদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে।