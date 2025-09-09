ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ শিবিরের ফরহাদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে অমর একুশে হলে ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।
ফরহাদ অভিযোগ করে বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন ইউ ল্যাব কেন্দ্রে ৮টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কোনো লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। সাড়ে ১০টায় আমি সেখানে গেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া ছাত্রদলের ৮ থেকে ১০ জন পোলিং এজেন্ট থাকা সত্ত্বেও সেখানে থেকে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘একুশে হলে জিয়াউর রহমান নামে এক কর্মকর্তা ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের ভোট ব্যালেট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যেটা নিউজ আসছে। এ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী উল্টা অভিযোগ তুলছেন। ছাত্রদলের শিক্ষক (সাদা দল), কর্মকর্তা, কর্মচারী সিন্ডিকেট ডাকসু নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। আমরা চাই, যেখানেই কারচুপি হচ্ছে তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’