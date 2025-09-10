প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়নেই বিজয় পূর্ণতা পাবে: শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

ডাকসু নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের বিজয় নিয়ে দলটির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমি এই বিজয়কে শুধুমাত্র শিবিরের বিজয় বলে মনে করছি না, বরং এই বিজয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর এবং দেশের আপামর মানুষের। যাঁরা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের রাজনীতি চান, এটা তাঁদের বিজয় হিসেবে দেখব আমরা। জুলাই-আগস্টে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের বিজয়। এই বিজয় তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন শিক্ষার্থীদের দেওয়া প্রতিজ্ঞা ও ইশতেহার বাস্তবায়ন করা হবে।
আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন এলাকায় গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে দেশে এক ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যেখানে হেরে গেলে প্রতিপক্ষকে মেনে নিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, ডাকসুর এই নির্বাচন একটা নতুন মডেল স্থাপন করতে পারে। ফলাফল যাই হোক, আমরা সেটা মেনে নেব। ইতিমধ্যে ছাত্রদলের যে জিএসপ্রার্থী ছিলেন, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি এই নির্বাচন ও ফলাফল মেনে নিয়েছেন।’
জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের আহ্বান থাকবে, এখানে যাঁরা প্রতিযোগিতা করেছেন, যাঁরা ডাকসুর অংশীদার আছেন, শিক্ষার্থীরা, সকলে মিলে ডাকসুর কাছে যে চাওয়া সেটা নিয়ে কাজ করবেন। ছাত্রশিবিরের প্যানেলের পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই প্যানেল সবাইকে নিয়েই কাজ করবে।’