হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্টের প্রার্থী তাহমিনা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছেন স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী তাহমিনা আক্তার। তিনি আজ সাড়ে তিনটার দিকে টিএসসিতে সাংবাদিকদের সামনে এই ঘোষণা দেন।

বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্টের প্রার্থী তাহমিনা আক্তার ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য দেখছি। অমর একুশে হলে পোলিও অফিসার শিক্ষার্থীকে ব্যালট পেপার পূরণ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে আবার আমাদের ছয়জন পোলিং এজেন্ট রাখার জন্য কর্তৃপক্ষে তথ্য দেওয়া হয়ে ছিল। কিন্তু তারা একজনকে দেয়নি।’

তিনি বলেন, এ রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রশাসন করছে তাই এ প্রহসনমূলক নির্বাচনকে বয়কট করলাম। এই সময় তিনি ভোট কারচুপির সঙ্গে জড়িতদের বিচার চান।

এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন, আগে থেকে শিবির প্রার্থীর পক্ষে পূরণ করা ব্যালট দিয়ে এবং বিভিন্ন কৌশলে জালিয়াতি করে শিবির প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য প্রহসনের ভোট গ্রহণ হচ্ছে। এ জন্য আমি ভিপি পদে প্রার্থিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে এই ভুয়া নির্বাচন বর্জন ও বয়কট করলাম। শিবিরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভিসি ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাদের পদত্যাগ দাবি করছি এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।

সম্পর্কিত

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

টিএসসিতে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ

শিবিরের ‘তালিকা’ বিতরণের অভিযোগ ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমার

সাদিক কায়েম ও ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে মার্কিং অপরিকল্পিত নয়: ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল

আগে থেকে ‘ক্রস’ দেওয়া ব্যালটের অভিযোগ অস্বীকার রিটার্নিং কর্মকর্তার

টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ হয়নি, গুজবে কান না দিতে আহ্বান ঢাবি কর্তৃপক্ষের

ডাকসুর ভোটকেন্দ্রে লাইভ করার সময় সাংবাদিকের মৃত্যু

ডাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ শিবিরের ফরহাদের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা