ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছেন স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী তাহমিনা আক্তার। তিনি আজ সাড়ে তিনটার দিকে টিএসসিতে সাংবাদিকদের সামনে এই ঘোষণা দেন।
বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্টের প্রার্থী তাহমিনা আক্তার ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য দেখছি। অমর একুশে হলে পোলিও অফিসার শিক্ষার্থীকে ব্যালট পেপার পূরণ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে আবার আমাদের ছয়জন পোলিং এজেন্ট রাখার জন্য কর্তৃপক্ষে তথ্য দেওয়া হয়ে ছিল। কিন্তু তারা একজনকে দেয়নি।’
তিনি বলেন, এ রকম পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রশাসন করছে তাই এ প্রহসনমূলক নির্বাচনকে বয়কট করলাম। এই সময় তিনি ভোট কারচুপির সঙ্গে জড়িতদের বিচার চান।
এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন, আগে থেকে শিবির প্রার্থীর পক্ষে পূরণ করা ব্যালট দিয়ে এবং বিভিন্ন কৌশলে জালিয়াতি করে শিবির প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য প্রহসনের ভোট গ্রহণ হচ্ছে। এ জন্য আমি ভিপি পদে প্রার্থিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে এই ভুয়া নির্বাচন বর্জন ও বয়কট করলাম। শিবিরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ভিসি ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবার ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে তাদের পদত্যাগ দাবি করছি এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।