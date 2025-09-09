হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন: প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর অভিযোগ স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী শামীমের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে একটি কেন্দ্রের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ অনেক ভালো দেখছি। তবে কাল থেকে আমার নামে নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন পার্টির মিডিয়া থেকে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে, যাতে আমার ভোট কমানো যায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বোঝে কোনোটা সঠিক, কোনোটা বেঠিক। আশা করছি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তারা এর জবাব দেবে।’

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ হিসেবে শামীম বলেন, ‘হঠাৎ করে এসে এতগুলো পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের বাইরে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করেছি। এটাকে তাঁরা থ্রেট ফিল করছে। এখন প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে তা দমনের চেষ্টা করছে। রাজনীতির নিয়ম হলো যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করা। কিন্তু তাঁরা যোগ্যতার প্রমাণ না করে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। কেউ যদি প্রোপাগান্ডাকে বিশ্বাস করে আমাকে ভোট না দেয়, তাহলে বুঝব প্রোপাগান্ডার জয় হয়েছে।’

শামীম আরও বলেন, ‘ভবিষ্যতে আর রাজনীতি করছি না। এটাই আমার শেষ। যদিও আগামীতে আবার ডাকসু নির্বাচন হবে। ভিপি হিসেবে যিনি আসবেন, তাঁকে আমরা সহযোগিতা করব। আমরা একটি পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছি।’

আরও পড়ুন:

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: ব্যালটে সাদিক কায়েম ও ফরহাদের নাম আগে থেকেই মার্কিংয়ের অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

সাদিক কায়েম-ফরহাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আবিদুলের

ভোটকেন্দ্রে প্রার্থী-সমর্থকদের জটলা, আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে: নাছির

ডাকসু নির্বাচন: ৩ ঘণ্টায় টিএসসিতে ৩৫ শতাংশ ভোট

ডাকসু নির্বাচন: ভোট কারচুপির অভিযোগ জিএস পদপ্রার্থী বাকেরের

ডাকসু নির্বাচন: ভোটারকে দুটি ব্যালট পেপার দেওয়ায় পোলিং অফিসারকে অব্যাহতি

ডাকসু নির্বাচন: আবিদকে জড়িয়ে ধরে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন বললেন, ‘সব খবর ভালো’

এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর: সাদিক কায়েম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা