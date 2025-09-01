ইউসিএসআই বাংলাদেশের ডিন হলেন ড. সৈয়দ আখতার হোসেন

ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ফ্যাকাল্টি অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ইনোভেশনের (এফসিএসডিআই) নতুন ডিন হিসেবে যোগ দিয়েছেন কম্পিউটারবিজ্ঞানী ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতের অগ্রদূত অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন। তিনি ১ সেপ্টেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধ্যাপক ও ডিন হিসেবে যোগ দেন।
অধ্যাপক হোসেনকে স্বাগত জানান ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ক্যাম্পাসের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. শাহ সামিউর রশিদ, ডেপুটি রেজিস্ট্রার সৈয়দ লুবাব রাহমান, এফসিএসডিআইয়ের ফ্যাকাল্টি এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান, নিয়াজ মাখদুম ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা।
শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে ড. সৈয়দ আখতার হোসেন বাংলাদেশে প্রযুক্তিশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইউসিএসআইয়ে যোগদানের আগে তিনি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজির (এফএসআইটি) ডিন ছিলেন।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এজেন্টিক এআই ও ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বই, গবেষণা নিবন্ধ, জার্নাল ও কনফারেন্স পেপার মিলিয়ে তাঁর প্রকাশনা ২৫০টিরও বেশি। গুগল স্কলার অনুসারে তাঁর গবেষণাকর্মের সাইটেশন সংখ্যা ৩ হাজারের বেশি।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ড. সৈয়দ আখতার হোসেন ফ্রান্সের লুমিয়ের লিওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল সম্পন্ন করেন এবং সুইডেনের লিনেউস বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদাপূর্ণ একাডেমিক ফেলোশিপ অর্জন করেন। তাঁর অন্যতম উদ্ভাবন বাংলা-২ ব্রেইল মেশিন, যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এই উদ্ভাবনের জন্য তিনি ডিজিটাল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড (২০১১), ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (২০১৬) এবং সিএসও-এশিয়া বেস্ট প্রফেসর ইন আইটি অ্যাওয়ার্ড (২০১২) লাভ করেন।
এ ছাড়া তিনি এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের টপ রিসার্চার অ্যাওয়ার্ড ও ২০২২ সালে ৪২তম আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালসে ‘এসিএম ডি-বালসি’ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন তাঁর উদ্ভাবনী গবেষণা, একাডেমিক নেতৃত্ব ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।