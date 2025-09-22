দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল, ২৫ সেপ্টেম্বরেই অনড় শিবির

শারদীয় দুর্গাপূজার পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন চায় ছাত্রদল। তবে তফসিল অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বরেই নির্বাচন চায় ইসলামী ছাত্রশিবির। এই অবস্থায় নির্বাচন কমিশন বলছে, বিকেলে তাদের সভা হবে। তারপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন রাবি ছাত্রদলের সহসভাপতি ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনটা আমি চাই দুর্গাপূজার পরেই হোক।’ নিজের দাবির সমর্থনে শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ছাড়ার বিষয়টি তুলে ধরেন আবীর। তিনি বলেন, ‘আমরা সব সময় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আমরা দেখছি, ৪৮ ঘণ্টা আগে যে উৎসবমুখর পরিবেশ এবং ভোটার ও প্রার্থীদের যে আনাগোনা ছিল, সেটা এখন অনেকটা স্থবির হয়ে গেছে। ভোটার নেই বললে চলে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বাসায় চলে গেছেন। আমরা চাই সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতিতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন।’ তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন যদি ভোটারদের উপস্থিতির কথা বিবেচনা করেন, সে ক্ষেত্রে আমি বলব, আপনারা শিক্ষার্থীদের পালস বোঝার চেষ্টা করেন। নির্বাচনটা আমি চাই দুর্গাপূজার পরেই হোক।’
রাবিতে পোষ্য কোটা বাতিলের প্রতিবাদে ও শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তারা গতকাল রোববার পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন। আজ অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছে কমপ্লিট শাটডাউন। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে ক্লাস-পরীক্ষা। রাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার ঘোষণা আছে। ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবার ক্যাম্পাস বন্ধ। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজার ছুটি। এর মধ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ক্লাস-পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে সেটিও অনিশ্চিত। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছাড়তে শুরু করেছেন।
এই অবস্থায় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না জানিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলন করেছে সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ, রাকসু ফর র্যাডিক্যাল চেঞ্জ, সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ ও ইউনাইটেড ফর রাইটস প্যানেলের প্রার্থীরা। ১১ প্যানেলের মধ্যে এই ৪ প্যানেলের প্রার্থীরা দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ‘আমরা চাই শান্তিপূর্ণ, আনন্দমুখর পরিবেশে রাকসু নির্বাচন, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়েই সম্ভব, যে পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এখন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়কে কমপ্লিট শাটডাউনে রেখে কোনোভাবে রাকসু নির্বাচন হতে পারে না। এটা সুস্পষ্ট নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র।’
এরই মধ্যে বেলা ৩টার দিকে ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে ২৫ সেপ্টেম্বরেই ভোট গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে দাবি জানানো হয়। পরে এই প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘শুধু একটি সংগঠন নির্বাচন পেছাতে চায়। রাকসু নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বরেই হতে হবে। নির্বাচন পেছালে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী হবে না। তাদের মধ্যে আরও হতাশা তৈরি হবে। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাকসু নির্বাচন হচ্ছে। উৎসবমুখর পরিবেশ আছে। এটা নষ্ট করার জন্য প্রশাসন দায়ী। প্রশাসন যদি বলে নির্বাচন সঠিক সময়েই হবে, তাহলে শিক্ষার্থীরা থাকবে।’
ভোট পেছালে ছাত্রশিবির কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলেও জানান তিনি। তবে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাকা শাটডাউনের কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত বিকেলে নেবে নির্বাচন কমিশন।
দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সভা ডাকা হয়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শাটডাউন কর্মসূচির কারণে যদি নির্বাচনের পরিবেশ না থাকে, তাহলে সে বিষয়ে কমিশনে আলোচনা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বরেই ভোট গ্রহণ হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত সভায় নেওয়া হবে।’