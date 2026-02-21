বিইউপিতে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষাশহীদদের অমলিন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে এ দিবস পালিত হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিনটি শুরু হয়।
বিইউপির ট্রেজারার এয়ার কমোডর মো. রেজা এমদাদ খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাষাশহীদদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
এ ছাড়া বাদ জোহর বিশেষ মোনাজাতে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।