হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

বিইউপিতে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুস্পস্তবক অপর্ণ করেন বিইউপির ট্রেজারার এয়ার কমোডর মো. রেজা এমদাদ খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষাশহীদদের অমলিন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে এ দিবস পালিত হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিনটি শুরু হয়।

বিইউপির ট্রেজারার এয়ার কমোডর মো. রেজা এমদাদ খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাষাশহীদদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এ ছাড়া বাদ জোহর বিশেষ মোনাজাতে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্পর্কিত

তরুণদের ভাবনায় একুশ

সর্বোচ্চ নম্বরে স্বপ্নীলের স্বর্ণজয়

চবিতে ক্রীড়া উৎসব দ্রুততম মানব রুমন, মানবী মাহবুব প্রীতি

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হলো নবীনবরণ স্প্রিং ২০২৬

এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা হাসনা আবেদীনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী বুধবার

মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি, রানার্সআপ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি

সেরা দুজন স্বর্ণপদকজয়ীর গল্প

ডিআইইউর শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী শিক্ষা অর্জন

রোবো কার্নিভ্যালে জয়ী তিন তরুণ

আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কে বুটেক্সের সাফল্য
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা