এসইউবিতে এক হাজার নতুন স্বপ্নের মিলনমেলা

এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উৎসব
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এসইউবি) উদ্যোগে ঢাকা বোর্ডে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সম্মানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উৎসব ২০২৫’-এর প্রথম পর্ব। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী এই উৎসবমুখর আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।
শুধু ঢাকা বোর্ডে উত্তীর্ণ ও রেজিস্টার্ড শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এই পর্বে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। নতুন স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও অনুপ্রেরণার মিলনমেলায় পরিণত হওয়া এই আয়োজনে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদীসহ মোট ৬টি রুটে এসইউবির নিজস্ব ১০টি যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল সনদপত্র প্রদান, আকর্ষণীয় উপহার, বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি কুপন, ক্যাম্পাস ট্যুর, মধ্যাহ্নভোজ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেশন।
অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. আহমেদ হোসাইন। তিনি শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘উচ্চশিক্ষায় সঠিক পরিবেশ ও দিকনির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের গতিপথ বদলে দিতে পারে।’
স্বাগত বক্তব্যে স্কুল অব হেলথ সায়েন্সের ডিন প্রফেসর ডা. নওজিয়া ইয়াসমিন বলেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীই মেধাবী এবং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় পাশে থাকবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আখতার হোসাইন খান বলেন, ‘প্রতিটি শিক্ষার্থীই মেধাবী, আর সবারই স্বপ্নের মূল্য আছে। আমরা শুধু জিপিএ দিয়ে নয়, সম্ভাবনা ও মানসিক শক্তি দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করি।’ তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ডিপার্টমেন্ট কো-অর্ডিনেটরদের পরিচয় করিয়ে দেন, যা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আন্তরিক সংযোগ তৈরি করে।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এমন একটি ব্যতিক্রমী আয়োজনে অংশ নিতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত। অনেক শিক্ষার্থী জানান, প্রথমবারের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁরা এত আন্তরিক পরিবেশ, সরাসরি শিক্ষক ও প্রশাসনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে বাস্তব দিকনির্দেশনা পেয়েছেন।
ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষার্থী ও তাঁদের সঙ্গে আসা অভিভাবকেরাও আয়োজনের প্রশংসা করেন। অভিভাবকেরা বলেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যাতায়াতব্যবস্থা, ক্যাম্পাস ট্যুর এবং শিক্ষাবৃত্তি ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ায় তাঁরা সন্তুষ্ট। তাঁদের মতে, এমন উদ্যোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে।
দিনব্যাপী এই উৎসবের দ্বিতীয় অংশে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের কালচারাল ক্লাবের পরিবেশনায় নৃত্য ও ব্যান্ড সংগীত পরিবেশিত হয়। একই সঙ্গে আগত শিক্ষার্থীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করে, যা পুরো আয়োজনকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত ও আনন্দঘন।
অনুষ্ঠানের শেষে ভোট অব থ্যাংকস প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. হাসান কাউসার। তিনি সফল আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের চেয়ারম্যান, ডিন, ও কো-অর্ডিনেটরসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
‘এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উৎসব ২০২৫’ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এ যেন এক হাজার নতুন মুখের স্বপ্নযাত্রার প্রথম মিলনমেলা, যেখানে উচ্চশিক্ষার পথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা ছড়িয়ে দেয় স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।