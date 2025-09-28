অক্সফোর্ডএকিউএ বাংলাদেশে ১০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ আয়োজন

আন্তর্জাতিক শিক্ষা বোর্ড অক্সফোর্ডএকিউএ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আয়োজন করল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হোটেল সারিনায় শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে দেশের শীর্ষ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রায় ১০০ শিক্ষক অংশ নেন।
প্রশিক্ষণে জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানের কৌশল, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন ‘একিউএ’-এর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক ড. পিট বান্টেন।
অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন অক্সফর্ডএকিউএ বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহীন রেজা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের এক্সামস ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রাইমান।
শাহীন রেজা বলেন, ‘এটি বাংলাদেশে অক্সফোর্ডএকিউএর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিষয়ে আরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
অক্সফোর্ডএকিউএ হলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের একটি বিভাগ) এবং একিউএর অংশীদারত্বে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বোর্ড। একিউএ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল পরীক্ষা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান।