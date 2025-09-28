হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

অক্সফোর্ডএকিউএ বাংলাদেশে ১০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ আয়োজন

ক্যাম্পাস ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক শিক্ষা বোর্ড অক্সফোর্ডএকিউএ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আয়োজন করল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হোটেল সারিনায় শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে দেশের শীর্ষ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রায় ১০০ শিক্ষক অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানের কৌশল, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন ‘একিউএ’-এর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক ড. পিট বান্টেন।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন অক্সফর্ডএকিউএ বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহীন রেজা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের এক্সামস ডিরেক্টর ম্যাক্সিম রাইমান।

শাহীন রেজা বলেন, ‘এটি বাংলাদেশে অক্সফোর্ডএকিউএর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আমরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিষয়ে আরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

অক্সফোর্ডএকিউএ হলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের একটি বিভাগ) এবং একিউএর অংশীদারত্বে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বোর্ড। একিউএ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল পরীক্ষা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান।

সম্পর্কিত

সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে নীলক্ষেত থেকে ব্যালট ছাপিয়েছে: ঢাবি উপাচার্য

ক্যামেরার ফ্রেমে অসহায় চিত্র

৬০ বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ঢাবি

দেশে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার প্রসার জরুরি

মেধাবী নাফিসার অর্জন

ইডব্লিউইউতে শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ

ডাকসু নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে সাদা দলের বিবৃতিকে ‘দ্বিমুখী আচরণ’ বলছে ইউটিএল

অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল স্থগিতের দাবি সাদা দলের

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

নীলক্ষেতে ব্যালট পেপার ছাপানোর অভিযোগ তদন্ত করছে ডাকসু নির্বাচন কমিশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা