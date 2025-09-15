রাকসু নির্বাচন: রাবিতে ২ দিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ইফতিখারুল আলম মাসউদের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার (২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, পরীক্ষা ও অফিসগুলো বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া অতি জরুরি বিভাগ—পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, প্রহরাব্যবস্থা ও টেলিফোন যথারীতি চালু থাকবে।
এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইফতিখারুল ইসলাম মাসউদ বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর আমাদের রাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ বছর যেহেতু ভোটকেন্দ্র একাডেমিক বিল্ডিংগুলোতে হবে, এ জন্য ভোটকেন্দ্রের কিছু প্রস্তুতির জন্য ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য অফিস খোলা থাকবে।’