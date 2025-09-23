হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

নিউইয়র্কে আখতার হোসেনের ওপর হামলার ঘটনায় ডাকসুর নিন্দা ও প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্রে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতারা। আজ মঙ্গলবার ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদকের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানানো হয়।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গীদের ওপর জুলাই গণহত্যা পরিচালনাকারী নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ আখতার হোসেনের ওপর সংগঠিত এই হামলা শুধু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের ওপর নগ্ন আঘাতই নয়, বরং ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির জন্য সতর্কবার্তাও বটে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়াসহ সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে না পারায় এহেন ন্যক্কারজনক হামলার সাক্ষী হতে হচ্ছে।

প্রতিবাদলিপিতে আরও বলা হয়, ডাকসু মনে করে, এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি। ছবি: ডাকসু

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আমরা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ডাকসু গণতন্ত্রকামী জনগণ ও ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতার লড়াইয়ে সব সময় দৃঢ় অবস্থানে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচন: ১৩ দিন পর ১১ অভিযোগ

ডাকসুর দুই ভোটকেন্দ্রের ফুটেজ চেয়ে সুর্মী চাকমার আবেদন

রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ-মিছিল

চাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি নিয়ে সভায় যেসব দাবি তুললেন প্রার্থীরা

ছাত্রদলের দাবির মুখে রাকসু ভোট পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর

রাকসু নির্বাচন নিয়ে দুপক্ষ মুখোমুখি, উত্তেজনা

শাকসু নির্বাচন ঘিরে ছাত্ররাজনীতির ওপর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা স্থগিত

দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রদল, ২৫ সেপ্টেম্বরেই অনড় শিবির

জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই হল ও এক ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে ডাকসুর ভিপি

রাকসু নির্বাচন পেছানোর নামে বানচালের চেষ্টা চলছে: শিবির সভাপতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা