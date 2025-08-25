ইবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন নভেম্বরের মধ্যে: উপাচার্য

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের রোডম্যাপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ও ইকসু গঠনে শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’-এর প্রতিনিধিদলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় সভায় শিক্ষার্থীরা দ্রুত ইকসু নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানালে উপাচার্য বলেন, ‘ইকসু শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি, আমরা এটি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে ইবির জন্য নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি হবে।’
সিন্ডিকেটে অনুমোদনের পর তা ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে খসড়াটি অরডিন্যান্স আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অন্তর্ভুক্ত হবে। সব প্রক্রিয়া আগামী নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি।
সম্ভাব্য তারিখ জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, ‘প্রশাসনিক কাজ শেষ হলে নির্বাচন আয়োজন কঠিন হবে না। আশা রাখি, আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ইকসু নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারব।’
এর আগে গতকাল রোববার ইকসু গঠন নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘প্রচার-প্রচারণা ও জনসংযোগ’ কর্মসূচি পালন করেন ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’-এর প্রতিনিধিরা।