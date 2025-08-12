হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

ব্যবসায় শিক্ষার ওপর দেশের অন্যতম বড় প্রতিযোগিতা ও উৎসব ১০ম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) মার্কেটিং ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ যৌথভাবে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

গত শনিবার (৯ আগস্ট) অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় সহায়তা দিয়েছে ফরাজী হাসপাতাল। আয়োজন সহযোগী হিসেবে ছিল ফেডারেশন অব হসপিটালিটি ট্যুরিজম অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (ফোহটেম) এবং জাতীয় বিতর্ক সংগঠন বাংলাদেশ ডিবেট ওয়ারিয়রস।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান। গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের প্রধান ড. খন্দকার নাহিন মামুন এবং বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশের সভাপতি এম এ নাহিয়ানসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা এম আব্দুল্লাহ আল মামুন। এবারের আয়োজনকে বিশেষ রঙে রাঙিয়ে দেন দেশসেরা তারকার আফরান নিশো, তরুণ তারকা সাদিয়া আয়মান, উপস্থাপিকা ও অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা, অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ, মিডিয়াব্যক্তিত্ব নীল হুরের জাহান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নির্মাতা ইফতেখার চৌধুরী। তাঁরা সবাই বেলা ১১টায় মূল মিলনমেলায় উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, কর্মশালা, সেমিনার, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ও উৎসব এবং পুরস্কার বিতরণ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সেমিনার, বিজনেস আইডিয়া প্রেজেন্টেশন, ভিডিও বা প্রিন্ট অ্যান্ড মেকিং, গেম শো এবং কালচারাল শো অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন বিভিন্ন করপোরেট ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা।

