প্রচারণা শেষ হওয়ার আগে জকসু বামপন্থী প্যানেলের ৪০ হাজার লিফলেট চুরি

জবি প্রতিনিধি 

ছবি: সংগৃহীত

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শেষ হওয়ার এক দিন আগে বামপন্থী ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেলের ৪০ হাজার লিফলেট চুরির অভিযোগ উঠেছে।

আজ ‎শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ তোলেন প্যানেলটির নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে এই ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দাবি ও যারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত, তদন্ত সাপেক্ষে তাদের শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।

প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী ইভান তাহসীব বলেন, ‘গতকাল অবকাশ ভবনের সিঁড়ির সামনে থেকে আমাদের ৪০ হাজার লিফলেট চুরি হয়েছে। আমরা এর কিছু অংশ ফেরত পেলেও কয়েকজন প্রার্থীর প্রচারপত্র এখনো পাওয়া যায়নি।’

প্যানেলের ভিপি প্রার্থী গৌরব ভৌমিক বলেন, ‘পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে যারা আমাদের লিফলেট নিয়ে গিয়েছে, তারা বলছে প্রচার শেষ হওয়ায় এগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি অন্য কোনো প্যানেলের লিফলেট চুরি হয়নি। তাই আমরা প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।’

‎এ ছাড়া সংবাদ সম্মেলনে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছে মওলানা ভাসানী ব্রিগেড। এ বিষয়ে প্যানেলটির এজিএস প্রার্থী শামসুল আলম মারুফ বলেন, ‘আমরা এর আগের ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোতে দেখেছি ইলেকশন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের অভিযোগ এসেছে। এ ছাড়া ভোটাররা একাধিকবার ক্রস চিহ্ন পূরণ করলে মেশিন কীভাবে রিড করবে, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তাই আমরা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের দাবি জানাই।’ এ সময় প্যানেলের অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

