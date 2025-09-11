প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত ভিপির

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি মো. শেখ সাদী হাসান। বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালীন গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এমন অভিযোগ করেন।
মো. শেখ সাদী হাসান বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় অসংগতি ও গাফিলতি, একই সঙ্গে স্বজনপ্রীতি লক্ষ করেছি। নির্দিষ্ট একটি ছাত্র সংগঠন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে পুনর্বাসিত করে এমন এক প্রার্থীর বিষয়ে প্রশাসন খুবই উদাসীন এবং তাদের বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা গতকাল দেখেছি, নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি একদম প্রকাশ্যেই অবস্থান করেছেন এবং নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে প্রশাসনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের ভোট গণনার যে মেশিনগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, সেগুলো একপ্রকার একটি ছাত্র সংগঠনের মদদপুষ্ট লোক বা তাদের কোম্পানির কাছ থেকে নিয়ে আসা। যার জন্য আমরা গতকাল থেকে প্রশাসনকে লিখিত আকারে এবং মৌখিকভাবে কয়েক দফায় জানিয়েছি, আমাদের ভোটটা ম্যানুয়ালি গণনা করা হোক।’
মো. শেখ সাদী হাসান অভিযোগ করেন, ‘আমরা দেখেছি, সকালবেলা কাজী নজরুল ইসলাম হলে শিবির সভাপতি ঢুকেছেন এবং শিক্ষার্থীদের ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে শিক্ষার্থীরাই আসলে তাঁকে গ্রহণ করেনি। তাঁকে হল থেকে বের করে দিয়েছে। আমরা এখন বলতে চাই, আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বাধীনচেতা মানুষ, তারা তাদের ব্যালটের মাধ্যমে অবশ্যই এমন কাউকে নির্বাচিত করবে, যারা দেশের পক্ষে ছিল। দেশের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, ৭১ অথবা ২৪ কোনো সময়েই যারা দেশের শত্রু ও জাতির শত্রু ছিল এমন কাউকেই নির্বাচিত করবে না।’