আট কেন্দ্রে চলছে ভোট গণনা, এলইডি স্ক্রিনে দেখছেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে চলছে ভোট গণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গণনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনে সেই গণনায় চোখ রাখছে সবাই।

‎আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের বাইরে এমন চিত্র দেখা যায়।

‎এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গণনা এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভোট কেন্দ্রে ৮১০টি বুথ বসিয়ে ভোট গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন। ডাকসুর ৩৮তম নির্বাচনে এরই মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে নির্বাচন কমিশন।

এলইডি স্ক্রিনে ভোট গণনা দেখানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোট গণনায় স্বচ্ছতা আনতে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিতে আটটি ভোট কেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিন বসানো হয়েছে। বাইরে থেকে সেই স্ক্রিনে চোখ রাখছে প্রার্থী, ভোটারসহ সবাই।

‎উপস্থিত ভোটাররা জানান, ভোট গ্রহণ শেষে গণনা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভোট গণনা সরাসরি এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখাচ্ছে। এতে ভোট গণনা নিয়ে অভিযোগ করার আর সুযোগ থাকবে না।

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে
