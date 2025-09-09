ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়। কার্জন হল, শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, সিনেট ভবন, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভূতত্ত্ব বিভাগ ও ইউ ল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ—এই আটটি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে ভোট দেন শিক্ষার্থীরা।
দীর্ঘ ছয় বছর পর এবার ডাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রী হলে ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন এবং ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন।
ছয় পৃষ্ঠার ওএমআর শিটের ব্যালট পেপারে আজ সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পছন্দের প্রতিনিধি বাছাই করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষে মোট ১৪টি মেশিনে ব্যালট গণনা করা হবে। এসব মেশিনের এক একটির স্ক্যানিং স্পিড প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ হাজার পাতা। কোনোটির সক্ষমতা আরও বেশি; ঘণ্টায় আট হাজার পাতা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি ভোটকেন্দ্রের সামনে ভোট গণনা সরাসরি এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে বলে গত রোববারই জানিয়েছিলেন ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।