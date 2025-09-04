ডাকসুর প্রচারণা তুঙ্গে: নারী ভোটার টানতে তোড়জোড়

ঘটনাবহুল প্রচার পর্ব শেষের দিকে। আর কয়েক দিন পরই (৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। ছাত্রসংগঠনগুলো সংবাদ সম্মেলন, অনলাইন প্রচার ও জনসংযোগসহ নানা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে। প্রচারের এ পর্যায়ে এসে চলছে নারী ভোটারদের মন জয়ে দৌড়ঝাঁপ। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের হলে বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীদের জোর তৎপরতা চলছে।
ক্যাম্পাসের নানা প্রান্তে উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে নির্বাচনের প্রচারণা। ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে লিফলেট। এক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চোখে পড়ার মতো। ভোটারদের প্রায় অর্ধেক নারী হওয়ায় তাঁদের দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হচ্ছে সংগঠন ও জোটগুলো। ছাত্রীদের হলগুলোতে কক্ষে কক্ষে গিয়ে গণসংযোগ ছাড়াও হলের মিলনায়তনে হচ্ছে ‘প্রজেকশন মিটিং’।
গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রদলসমর্থিত প্যানেল শামসুন নাহার হলে ‘প্রজেকশন মিটিং’ শুরু করে। শিবিরসমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট গত মঙ্গলবার থেকে গতকাল পর্যন্ত শামসুন নাহার হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব হল ও কুয়েত মৈত্রী ছাত্রী হলে এ প্রচারণা সভা করেছে। স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা তিন দিন ধরে শামসুন নাহার হলে প্রচারণা চালিয়েছেন।
ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল, শিবিরসমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, উমামা ফাতেমার স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, ছাত্র অধিকার পরিষদসমর্থিত ডাকসু ফর চেঞ্জ, বামসমর্থিত প্রতিরোধ পরিষদসহ অন্যান্য প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস, তাঁদের আবাসন সংকট নিরসন, রাতে ক্যাম্পাসে চলাফেরায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষা, সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, হলে উন্নত মানের খাবার সরবরাহ এবং পাঠদানের আধুনিকায়নসহ নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নিজ নিজ ইশতেহারে।
সংখ্যায় ছেলেমেয়ে সমানে সমান
ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি আবাসিক হলে ৩৯৮৭৫ জন শিক্ষার্থী ভোটার। এর মধ্যে ছাত্রীদের রোকেয়া হলে ৫৬৬৫, শামসুন নাহার হলে ৪০৯৬, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ২১১০, কবি সুফিয়া কামাল হলে ৪৪৪৩ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলে ২৬৪৫ জন নারী ভোটার রয়েছেন। ছাত্রীদের এই পাঁচটি হলে ভোটার ১৮৯৫৯ জন, যা মোট ভোটারের ৪৭.৫৪ শতাংশ। বাকি ১৩টি ছাত্র হলে রয়েছেন ২০৯১৬ জন ভোটার। সবচেয়ে বেশি ভোটার রোকেয়া হলে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, নারী ও পুরুষ ভোটার প্রায় সমান হওয়ায় নারী ভোটাররা কোনো দিকে বেশি ঝুঁকলে সে পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা থাকবে। কাজেই এ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী শিক্ষার্থী বিশেষ কোনো পক্ষে ভোট দিলে তাঁদের ভোট জয়-পরাজয়ের অন্যতম নির্ধারক হবে।
কার কী অঙ্গীকার
ছাত্রদলসমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অধিকার আদায়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।’ জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম বলেন, ‘নারী শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় ক্যাম্পাসে আমাদের ২৪/৭ হেলপ লাইন চালু থাকবে, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার যেকোনো জায়গায় সমস্যার সম্মুখীন হলে সেখানে জানিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়া যাবে।’
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘আমরা অনেক আগে থেকেই নারীদের নিরাপত্তা ও আবাসনের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছি। সাইবার বুলিং প্রতিরোধে উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা ইশতেহার অনুযায়ী নারীদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়ে কাজ করতে বদ্ধপরিকর।’
ছাত্রশিবিরসমর্থিত প্যানেলের গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদপ্রার্থী মু. সাজ্জাদ হোসাইন খান বলেন, ‘আমাদের অঙ্গীকার হচ্ছে, নারীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ব। এজন্য আমরা হলে হলে যাচ্ছি, বোনদের কথাবার্তা শুনছি।’
বামসমর্থিত প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সমানসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও নারীদের জন্য মাত্র ৫টি হল। যেখানে ছাত্রদের জন্য ১৩টি। ছাত্রী হলসংকট সমাধানে কাজ করব। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়ন করার দিকে অগ্রসর হবো।’
স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা বলেন, ‘আমাদের ইশতেহারে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলা হয়েছে, যার বাস্তব রূপ দিতে চাই। মেয়েরা এত বোকা নয় যে, তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুকুর-বিড়ালের ভিডিও দেখে ভোট দেবেন। তাঁরা যোগ্য প্রার্থী খুঁজেই ভোট দেবেন।’
ছাত্র অধিকার পরিষদসমর্থিত প্যানেল ডাকসু ফর চেঞ্জের জিএস প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘আমি নিজে নারী, তাই নিজেই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। নারীদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা—এসব বিষয় নিয়ে আমি মুখের কথায় সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে কাজ করতে চাই।’
শিক্ষার্থীদের কথা
রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষার্থী অপূর্বা ইসলাম বলেন, ‘আমরা লক্ষ্য করছি বিশেষ করে ভিপি, জিএস কিংবা এজিএস পদে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁরা নারীদের ভোট টানতে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ও কৌশল নিচ্ছেন। শুধু প্রতিশ্রুতি ও কৌশল দেখেই আমরা ভোট দেব না। আমরা দেখতে চাই প্রার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা। তাঁর আগের কাজকর্ম দেখেই ভোট দেব।’
শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলের ইতিহাস বিভাগের আবাসিক শিক্ষার্থী তাহেরা আক্তার লিজা বলেন, ‘আমরা প্রার্থীদের বিগত দিনের সেবামূলক কাজ দেখে এবং তাঁরা বা তাঁদের দল মানুষের প্রতি কতটা মানবিক ছিল, তা দেখব। নারী নির্যাতন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান কতটা দৃঢ়, নারীর অধিকার আদায়ে তাঁরা কতটা কাজ করেছেন এবং তাঁরা নিজেরাও কেউ নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি অন্যায়ে জড়িত ছিলেন কি না, তা বিবেচনা করেই ভোটটা দেব।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের দিন নারী ভোটারদের অনেক ভোট কাস্ট হবে বলে আমার বিশ্বাস। এজন্য ছাত্রীদের ভোট যে প্যানেলের প্রার্থীর দিকে বেশি ঝুঁকবে, তাদেরই জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।’