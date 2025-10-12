রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ১০ দফা ইশতেহার ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনকে সামনে রেখে ‘আধুনিক, নিরাপদ ও মুক্তচিন্তার ক্যাম্পাস’ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ১০ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল মনোনীত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেল। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবীর এই ইশতেহার ঘোষণা করেন।
ইশতেহারের ১০ দফা প্রতিশ্রুতিতে যা রয়েছে
১৮ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় শিক্ষক দিবস’ ঘোষণা: শহীদ ড. শামসুজ্জোহা দিবস ১৮ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা।
একাডেমিক উৎকর্ষ ও মুক্ত জ্ঞানচর্চা নিশ্চিতকরণ: সময়সীমা মেনে ফল প্রকাশ ও সেশনজট নিরসনে অভিন্ন একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের ১০ শতাংশ গবেষণা খাতে বরাদ্দ, ফেলোশিপ ও শিক্ষাবৃত্তি বৃদ্ধি, খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স চালু এবং নিয়মিত জব ফেয়ার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি।
লাইব্রেরি, ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎসেবা উন্নয়ন: সেন্ট্রাল ও হল লাইব্রেরিতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত এবং স্টারলিংক স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চগতির ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক চালুর অঙ্গীকার।
ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা: যৌন হয়রানি, লিঙ্গ বৈষম্য ও সাইবার বুলিং প্রতিরোধে শক্তিশালী সেল গঠন, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি স্থাপন, পর্যাপ্ত আলোকায়ন, বহিরাগত মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট সংস্কার ও রিকশা রেজিস্ট্রেশন এবং রিকশাচালকদের নির্ধারিত পোশাক ও ভাড়া নির্ধারণ।
চিকিৎসাসেবা আধুনিকায়ন: ২৪ ঘণ্টা অন-ক্যাম্পাস ফার্মেসি প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল সেন্টারে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ও জরুরি সেবা, দুর্ঘটনা তহবিল গঠন এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নিয়মিত কাউন্সেলিং চালুর উদ্যোগ।
নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা: প্রতিটি ভবনে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নামাজঘর, কমনরুম ও স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, মাতৃত্বকালীন উপস্থিতি শিথিলকরণ, জিমনেসিয়াম উন্মুক্তকরণ, ব্রেস্টফিডিং কর্নার ও সুপারশপ স্থাপন। এ ছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্লোরভিত্তিক ওয়াশরুম ও একাডেমিক ভবনে লিফটের ব্যবস্থা।
সামাজিক সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ: সব ধর্মাবলম্বীর জন্য প্রার্থনাকক্ষ, কেন্দ্রীয় প্যাগোডা নির্মাণ, ক্রীড়া-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা আয়োজন, টিএসসিসি পূর্ণাঙ্গ কার্যকর করা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য নির্ধারিত রুম বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি।
আবাসন সংকট নিরসন: নতুন হল নির্মাণ, পূর্ণ আবাসিকতার রোডম্যাপ প্রণয়ন, বিবাহিত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ আবাসিক হল নির্মাণ এবং অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক ভর্তুকি চালু।
স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত: মানসম্মত ক্যানটিন স্থাপন, হল ডাইনিংয়ে বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সরবরাহ, অভিন্ন মূল্যতালিকা নির্ধারণ এবং খাবারের মান নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত পরিদর্শন।
রাবি রেলস্টেশন সচল: দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রাবি রেলস্টেশন পুনরায় সচল করা, শিক্ষার্থীদের ডিসকাউন্টে টিকিট প্রদান ও ক্যাম্পাস বাসের রুট ও ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধি।
নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ১৬ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৯টি ভবনের ১৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে।