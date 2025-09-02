হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকিদাতার শাস্তি দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিটকারী বি এম ফাহমিদা আলমকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানায়। এ ছাড়া ডাকসু নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ১৩টি দাবি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে সম্প্রতি আদালতে রিট করেন তিন বাম সংগঠন-সমর্থিত ‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪’ প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলম।

রিট আবেদনে বলা হয়, ডাকসুর নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় জিএস পদে এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা দেওয়াটা কেন আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে ফরহাদের প্রার্থিতা বাতিল করে তাঁকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, এ বিষয়েও রুল চাওয়া হয়েছে। রুল হলে তা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকার অংশটুকুর কার্যক্রম স্থগিত চাওয়া হয়।

গতকাল সোমবার ছিল রিটটির প্রাথমিক শুনানির দিন। শুনানি শেষে ডাকসুর নির্বাচন প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কার্যক্রম আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেন হাইকোর্ট। এরপর হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।

তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত করেন চেম্বার আদালত।

ফাহমিদা আলমের রিটকে কেন্দ্র করে গতকাল বিকেলে তাঁকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ সেশন ও সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আলী হুসেন।

এরপরই এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন সংগঠন দাবি করে, আলী হুসেন ছাত্রশিবিরের কর্মী। যদিও তা অস্বীকার করেন ডাকসু নির্বাচনে জিএস প্রার্থী ও ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এস এম ফরহাদ।

আজ সংবাদ সম্মেলনে আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহমিনা আক্তার ও মোশাহিদা সুলতানা।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘হাইকোর্টে একজন প্রার্থীর রিটের বিষয়কে কেন্দ্র করে সেই নারী প্রার্থীকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থী ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকি দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হুমকিদাতা আলী হুসেনকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যেন এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।’

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘কোনো বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি কী, তা কোথাও উল্লেখ না থাকায় ঢালাওভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত তথ্য জানানো হলেও কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না।’

সংবাদ সম্মেলনে ডাকসু নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে বুথ বাড়ানো, ভোট গণনায় কার্যকর স্বচ্ছতা নিশ্চিত, সাইবার বুলিং বন্ধ, প্রোপাগান্ডা ছড়ানো বা কুরুচিপূর্ণ পোস্টকারী পেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, যৌন হয়রানিদের বিরুদ্ধে সেল গঠনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে নিরাপদে ভোট প্রদান নিশ্চিত করাসহ বেশ কিছু দাবি তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। এ ছাড়া ভোট গ্রহণ এক ঘণ্টা বাড়িয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত করারও দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন, অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক আসিফ মোহাম্মদ শাহান প্রমুখ।

