গণিতে বিশ্বসেরা দেশের পাঁচ শিক্ষার্থী

কেমব্রিজ পাঠ্যক্রমভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল সার্টিফিকেট অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (আইজিসিএসই) পরীক্ষায় এ বছর গণিতে শতভাগ নম্বর পেয়ে বিশ্বসেরা হয়েছে বাংলাদেশের পাঁচ শিক্ষার্থী। তারা উত্তরার গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী।
স্কুলটির ইতিহাসে এই প্রথম এত শিক্ষার্থী একসঙ্গে গণিতে বিশ্বসেরা হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করল। গণিতে শতভাগ নম্বর পাওয়া পাঁচ শিক্ষার্থী হলো মো. ফাইয়াজ সিদ্দিকী, অহনা সাহা, মোহাম্মদ মোহায়মিন উদ্দিন নাইব, বুশরা রুবানা আফরোজ ও সম্বৃত অম্বর। এর মধ্যে ফাইয়াজ ও অহনা যথাক্রমে ৯৬ ও ৯৫ দশমিক ৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুল টপার হয়েছে। পাশাপাশি অহনা সম্মানজনক ‘কেমব্রিজ আইসিই অ্যাওয়ার্ড উইদ ডিস্টিংশন’ অর্জন করেছে।
শুধু এই অর্জন নয়, পুরো ব্যাচের সামগ্রিক ফল ছিল প্রশংসনীয়। গ্লেনরিচ উত্তরা থেকে আইজিসিএসই পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ জন ৯০ শতাংশ বা তার বেশি এবং ৯৯ জন পেয়েছে ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর। স্কুলটির গড় ফল ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ।
গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এরই মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের এই ধারাবাহিক সাফল্য শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতির ফসল নয়, বরং মজবুত একাডেমিক ভিত্তি ও দূরদর্শী শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন।
গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ অম্লান কে সাহা বলেন, ‘এই ফলকে শুধু নম্বরের সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যাবে না; এটি আমাদের মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিফলন। আমরা এই সাফল্য উদ্যাপনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে একাডেমিক উৎকর্ষ ধরে রাখা এবং শিক্ষার্থীদের শেখার সর্বোত্তম পরিবেশ ও উপকরণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা দেওয়ার অঙ্গীকার পুনরায় ব্যক্ত করছি।’
বর্তমান বিশ্বে এসটিইএম (সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিকস) শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদা পূরণে গ্লেনরিচ তাদের পাঠ্যক্রমে যুক্ত করেছে রোবোটিকস, কোডিং ও প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা; যা শিক্ষার্থীদেরকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখছে।