আচরণবিধি লঙ্ঘন: আটকের পর ছেড়ে দেওয়া হলো ছাত্রদলের হল সভাপতিকে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন ও ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে বঙ্গবন্ধু হল ছাত্রদলের সভাপতি সাইফ বিন মাহবুবকে আটক করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ চলাকালে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু হল (১০ নম্বর ছাত্র হল) কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। তবে আধা ঘণ্টা পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
হল সূত্রে জানা যায়, ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের লাইনে গিয়ে কিছু প্রার্থী ভোট চাইতে থাকেন। এ সময় সাংবাদিকেরা তাঁদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তখন ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সিয়াম মাহমুদ সাংবাদিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। একপর্যায়ে সেখানে এসে সাইফ বিন মাহবুব সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন। তিনি অন্য হলের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও ভোটকেন্দ্রের সামনেই দীর্ঘ সময় অবস্থান করছিলেন। একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু হল (১০ নম্বর হল) ভোটকেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা এসে সাইফ বিন মাহবুবের পরিচয়পত্র যাচাই করে নিশ্চিত হন, তিনি এই হলের আবাসিক শিক্ষার্থী নন।
নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ও ভোটকেন্দ্রে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করায় কর্মরত আনসার সদস্যদের ডেকে সাইফ বিন মাহবুবকে আটক করে হল প্রাধ্যক্ষের অফিসে পাঠান রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এ বিষয়ে হলের প্রাধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রেজাউল রকিব বলেন, ‘নির্বাচনের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে এবং অতিরিক্ত ঝামেলা এড়াতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর হল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার যেহেতু ভিডিও ফুটেজ রয়েছে, তাই নির্বাচন শেষে তদন্তের ভিত্তিতে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।’
এ বিষয়ে জানতে সাইফ বিন মাহবুবের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও মোবাইল ফোনকলে তিনি সাড়া দেননি।