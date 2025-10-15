চাকসু নির্বাচন: অমোচনীয় কালি উঠে যাওয়ার অভিযোগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের অমোচনীয় কালি উঠে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের কয়েকটি কক্ষে এই সমস্যা দেখা গেছে।
সরেজমিনে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ৪০১ ও ৪০২ নম্বর কক্ষে এটি দেখা গেছে। এ ছাড়া কলা ভবনের ৩১২৪ নম্বর কক্ষে এই সমস্যা পাওয়া গেছে। ছেলেদের কক্ষের অমোচনীয় কালি উঠে যাচ্ছে। তবে মেয়েদের হাতের কালি উঠে যাওয়া চোখে পড়েনি। বেশ কয়েকজন নারী শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা এবং চেক করে দেখা গেছে, তাঁদের হাতের কালি ঠিক রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানববিদ্যা অনুষদে ভোট দিয়ে ছাত্রদল প্যানেলের জিএস প্রার্থী মো. শাফায়াত হোসেন অভিযোগ করেছেন, ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় যে কালি দেওয়া হচ্ছে, তা এক ঘষাতেই উঠে যাচ্ছে।
এ ছাড়া দ্রোহ পর্ষদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী রিজু লক্ষ্মী অবরোধ ও জিএস ইফাজ উদ্দিন আহমেদ ইমুও এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, তারা যে কয়টি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন, কোনো কেন্দ্রে অমোচনীয় কালি ব্যবহার করতে দেখেননি। ফলে ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল থেকে কালি উঠে যাচ্ছে। এতে জাল ভোট দেওয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে।
কালি উঠে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, কালি উঠে গেলেও শিক্ষার্থীদের নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হচ্ছে। ফলে কোনো সমস্যা হবে না।