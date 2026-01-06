হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৬৫ শতাংশ

জবি প্রতিনিধি‎

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯টি কেন্দ্রে একযোগে ভোট গ্রহণ হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ভোট পড়েছে প্রায় ৬৫ শতাংশ। এ ছাড়া হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৭৭ শতাংশ।

‎আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক জুলফিকার মাহমুদ। এ সময় ভোট গণনা শুরুরও ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন।

‎ভোট গণনার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখনই ভোট গণনার কাজ শুরু করব। প্রথমে ব্যালট পেপার ম্যানুয়ালি স্ক্রিনিং করে দেখা হবে—ব্যালটে ক্রস চিহ্ন ছাড়া অন্য চিহ্ন আছে কি না। ক্রস ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন কোনো প্রার্থীর নামের পাশে থাকলে ওই পদের ভোটটি বাতিল হবে।’

এর আগে, সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। তবে নির্ধারিত সময়ের পরও অর্থনীতি, ইসলামিক স্টাডিজসহ বেশ কয়েকটি বিভাগের কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। এসব ভোটার নির্ধারিত সময়ের পরও ভোট দিয়েছেন।

‎ভোট গ্রহণ শেষে সব কেন্দ্রের ব্যালট বক্স আনা হয়েছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে। ভোট গণনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানের এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি দেখানো হবে।

‎উল্লেখ্য, আজ সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এই নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথে মোট ১৬ হাজার ৬৪৯ জন ভোটার ছিলেন। ওএমআর মেশিনে ভোট গণনা শেষে আজ ফলাফল ঘোষণা করার কথা রয়েছে।

