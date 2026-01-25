হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

বিলাইছড়ি পাহাড়ে আনন্দময় বিজ্ঞানের সুর

মো. আশিকুর রহমান

বিজ্ঞান কি শুধু পরীক্ষার খাতায় আটকে থাকা সূত্র আর নিরেট তত্ত্বের বিষয়? এমন একঘেয়ে ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একদল তরুণ প্রতিদিন ভাবছেন বিজ্ঞানের ভাষা। তাঁদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান ভয় নয়, বিজ্ঞান আনন্দ; বিজ্ঞান সীমিত কোনো শ্রেণিকক্ষের জন্য নয়, তা সবার জন্য। সেই ভাবনা থেকে জন্ম তরুণদের বিজ্ঞানচর্চার প্ল্যাটফর্ম ‘আনন্দময় বিজ্ঞান জগতের (এবিজে)’। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মানুষের হাতে। সেই অভিযাত্রার অংশ হিসেবে সম্প্রতি এবিজের বিজ্ঞান কাফেলা পৌঁছে গেছে রাঙামাটির দুর্গম জনপদ বিলাইছড়িতে।

দুর্গম পাহাড়ে বিজ্ঞানের আলো

রাঙামাটির বিলাইছড়ি উপজেলা, যেখানে পৌঁছাতে একমাত্র ভরসা নৌকা। সড়কপথের কোনো অস্তিত্ব নেই। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা এই জনপদের মেধাবী প্রাণগুলো যেন সুযোগের অভাবে না হারায়, সেই তাগিদ থেকে এবিজে আয়োজন করে বিশেষ এক বিজ্ঞান উৎসবের। বিলাইছড়ি হাইস্কুলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ বিষয়ে বক্তব্য দেন সংগঠনের সদস্য ইমাম মেহেদী আশফি, ওয়াকিল আহমেদ ও আহনাফ আদিব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মুশফিকুর রহমান। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছিলেন রাহাত আল-আমিন, জুবায়ের হাসান শেখ সাহাদ ও হাসনাত আবদুল্লাহ।

টেলিস্কোপে আকাশ দেখা

বিলাইছড়ির শিশুদের কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল টেলিস্কোপ। এবিজের অ্যাস্ট্রোনমি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষ এই প্রথম খুব কাছ থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। নক্ষত্রপুঞ্জ আর গ্রহের অবস্থান দেখে উৎসুক শিশুদের চোখের সেই ঝিলিকই ছিল এই আয়োজনের সার্থকতা।

কেন এই আয়োজন

সংগঠনটির সদস্যরা বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য ছিল এমন এক জায়গায় পৌঁছানো, যেখানে সুযোগ সহজে উপস্থিত হতে পারে না। বিলাইছড়ির প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের শিখিয়েছে, বিজ্ঞান কোনো এলিট ধারণা নয়; এটি মানুষের মজ্জাগত কৌতূহল। মানুষের ভালোবাসা আর শেখার আগ্রহ আমাদের নতুন করে পথচলার অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

পাহাড় থেকে সমতলে এবিজের যাত্রা

মুন্সিগঞ্জ জেলাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা সংগঠনটি নিয়মিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। কঠিন বিষয়কে সহজে উপস্থাপনই তাদের মূল শক্তি। বিজ্ঞান তখনই সত্যিকারের শক্তি হয়ে ওঠে, যখন তা ভাষার সীমা পেরিয়ে আর দূরত্বের বাধা ভেঙে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে নাড়া দেয়। আনন্দময় বিজ্ঞান জগৎ ঠিক সেই কাজ করছে; পাহাড় থেকে সমতলে আনন্দের ছলে বিজ্ঞানের সুর তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

