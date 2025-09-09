ভোট গণনায় স্বচ্ছতা না থাকলে জনগণ ছাড় দেবে না: শামীম হোসেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভোট গণনায় ‘স্থবিরতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় না রাখলে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ছাড় দিবে না।’
আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ফেসবুক পোস্টে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন।
ওই পোস্টে শামীম বলেন, ‘ভোট গণনায় এত স্থবিরতা কেন? এলইডি বন্ধ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় না রাখলে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ছাড় দিবে না।’