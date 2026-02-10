হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা হাসনা আবেদীনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী বুধবার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

হাসনা আবেদীন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক চেয়ারপারসন হাসনা আবেদীনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি)। দিনটি উপলক্ষে মরহুমার স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

হাসনা আবেদীনের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর পরিবার এবং এআইইউবির উদ্যোগে দোয়া, কোরআনখানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান স্মরণীয়। এআইইউবি পরিবার গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছে। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের দোয়া প্রার্থনা করছে এআইইউবি পরিবার।

