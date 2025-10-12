মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ডিয়ারবর্ন বৃত্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ডিয়ারবর্ন বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ডিয়ারবর্ন বিশেষভাবে প্রায়োগিক ও পেশাগত শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি মিশিগানের ডিয়ারবর্ন শহরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের গবেষণা, উদ্ভাবন এবং কমিউনিটিভিত্তিক প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দেয়।
সুযোগ-সুবিধা
মিশিগান-ডিয়ারবর্ন বিশ্ববিদ্যালয় আগামী শিক্ষাবর্ষের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের বিশেষ এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের ১০ হাজার মার্কিন ডলার দেওয়া হবে। যা সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ চার বছরে প্রতিটি বৃত্তির মূল্য সর্বোচ্চ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার।
আবেদনের যোগ্যতা
এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্রার্থীর অবশ্যই যেসব যোগ্যতা থাকতে হবে, সেগুলো হলো: জিপিএ ৩.০ (৪.০ স্কেলে) বা তার বেশি। স্যাটের যৌথ স্কোর ১০২০ বা তার বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলটাইম ডিগ্রি-সদস্য হিসেবে ভর্তি থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইইএলটিএস স্কোর ৬.৫ থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদনপত্র, বৈধ পাসপোর্ট, জীবনবৃত্তান্তসহ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
অ্যাকাউন্টিং, অ্যামেরিকান স্টাডিজ, অ্যাপ্লাইড মিউজিক, আরব আমেরিকান স্টাডিজ, আরবি, আর্ট হিস্ট্রি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার ও ইনফরমেশন সায়েন্স, ক্রিমিনাল জাস্টিস স্টাডিজ, কেমিস্ট্রি, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইকোনমিকস, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিন্যান্স, জার্নালিজম, ম্যাক্রোইকোনমিকস ও ম্যাথমেটিকস।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।