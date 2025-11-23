হোম > শিক্ষা

নর্দান ইউনিভার্সিটির ভিসি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিজানুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেলেন ড. মো. মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এনইউবি) উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান।

আজ রোববার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ) সুলতান আহমেদের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০-এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমানকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। এই পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ চার বছর। তবে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর যেকোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

নতুন ভিসি নর্দান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

