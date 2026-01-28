হোম > শিক্ষা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

রাবি প্রতিনিধি  

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ‘বি’ ইউনিটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ বি ইউনিটের ফল প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরাওয়েবসাইট এ পরীক্ষার্থীরা তাঁদের নিজস্ব ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে রেজাল্ট দেখতে পারবেন।

বি ইউনিটের অধীনে রয়েছে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ছয়টি বিভাগ এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ বছর এই ইউনিটে বাণিজ্য গ্রুপের ১৮ হাজার ৪৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬ হাজার ৩৬৮ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৯ হাজার ৩৫৬ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাসের হার ৫৭ দশমিক ১৬ ও প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৮৬ দশমিক ৫০। এই ইউনিটের অবাণিজ্য গ্রুপের ১২ হাজার ৪৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ হাজার ৫৯৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৫ হাজার ৯০০ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাসের শতকরা হার ৬১ দশমিক ৫০ ও প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ৯১ দশমিক ৫০।  

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, এ বছর বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি একটি শিফটে অনুষ্ঠিত হয়।

