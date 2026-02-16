হোম > শিক্ষা

রমজানে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত চেম্বার আদালতে স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

রমজান উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব নিয়মিত লিভ টু আপিল পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন।

রমজান উপলক্ষে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুল ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ: হাইকোর্ট

এর আগে গতকাল রোববার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখতে রুলসহ আদেশ দেন। পরে ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

এর আগে, গত ৫ জানুয়ারি সরকারকে আইনি নোটিশ দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইলিয়াছ আলী মণ্ডল। তবে নোটিশে কাজ না হওয়ায় গত ২০ জানুয়ারি রিট করেন তিনি।

আইনি নোটিশে বলা হয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান। স্বাধীনতার পর থেকেই রমজান মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিশু-কিশোরেরা স্কুলে যাতায়াত করে, ক্লাস করে ক্লান্ত হয়ে রোজা রাখতে কষ্টের সম্মুখীন হয়। এতে রোজা রাখার অভ্যাস হতে দূরে থাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়; যা ধর্মীয় আচার-চর্চার অন্তরায়। এ ছাড়া রমজানে স্কুল চালু রাখলে শহরগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

সম্পর্কিত

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রথম উপাচার্য হলেন ড. আবদুল হাছিব

লুক্সেমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষার্থীদের কেন ‘সমস্যার নোট’ রাখা উচিত

তরুণদের ভাবনায় একুশ

সর্বোচ্চ নম্বরে স্বপ্নীলের স্বর্ণজয়

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত আরটিপি বৃত্তি

কম্পিউটার-বেইজড আইইএলটিএসের প্রস্তুতি নিতে চাইলে

চবিতে ক্রীড়া উৎসব দ্রুততম মানব রুমন, মানবী মাহবুব প্রীতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা