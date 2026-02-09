হোম > শিক্ষা

বিনা খরচে রোমানিয়ায় পড়তে চাইলে

সাব্বির হোসেন

ইউরোপে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নটা অনেক বড়। কিন্তু খরচের অঙ্ক দেখলেই অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নটা থমকে যায়। ঠিক এই জায়গায় আশার আলো হয়ে এসেছে রোমানিয়া সরকারের পূর্ণাঙ্গ স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। রোমানিয়া সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোর মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্কলারশিপ দিয়ে থাকে।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনন্য সুযোগ। এই বৃত্তির আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি, কৃষি, সমাজবিজ্ঞান কিংবা মানববিদ্যায় ইউরোপে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যাঁদের, তাঁদের জন্য এটি হতে পারে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

কেন এত আকর্ষণীয়

ইউরোপের অন্য অনেক দেশের তুলনায় রোমানিয়ায় জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক কম হলেও শিক্ষার মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই স্কলারশিপের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এর সম্পূর্ণ আর্থিক কাভারেজ। এই বৃত্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে—

  • টিউশন ফি দিতে হয় না।
  • বিনা খরচে থাকার সুযোগ।
  • মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়।
  • ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডি—স্তরের জন্য ভাতার পরিমাণ আলাদা।

ভাষার বাধা নয়, বরং নতুন সুযোগ

রোমানিয়ান ভাষা না জানার কারণে অনেক শিক্ষার্থী ইউরোপে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যান। তবে এই স্কলারশিপে ভাষাকে কোনো বাধা হিসেবে রাখা হয়নি। যাঁরা রোমানিয়ান ভাষায় দক্ষ নন, তাঁদের জন্য মূল একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তির আগে এক বছরের সম্পূর্ণ ফ্রি রোমানিয়ান ভাষা প্রস্তুতিমূলক কোর্স করানো হয়। এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন নতুন একটি ভাষা শেখার সুযোগ পান, অন্যদিকে দেশটির সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময়ও পেয়ে যান।

যেসব বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ

চিকিৎসাবিজ্ঞান, ডেন্টিস্ট্রি ও ফার্মেসি ছাড়া প্রায় সব বিষয়ে এই স্কলারশিপে আবেদন করা যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো—

  • প্রকৌশল ও স্থাপত্য
  • ভিজ্যুয়াল আর্টস
  • কৃষিবিজ্ঞান ও ভেটেরিনারি মেডিসিন
  • সাংবাদিকতা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান
  • শিক্ষাবিজ্ঞান, ভাষা ও সংস্কৃতি

কারা আবেদন করতে পারবেন

এই স্কলারশিপটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য। আবেদনের ক্ষেত্রে যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন—

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পূর্ববর্তী পরীক্ষায় ন্যূনতম ৭০ শতাংশ নম্বর বা সমমানের গ্রেড।

বয়স: নির্দিষ্ট কোনো কঠোর সীমা নেই, তবে শিক্ষার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।

নাগরিকত্ব: অবশ্যই নন-ইইউ দেশের নাগরিক হতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন—

  • সব শিক্ষাগত সনদ ও নম্বরপত্র (ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনূদিত ও নোটারাইজড)।
  • পাসপোর্ট অথবা জন্মনিবন্ধনের কপি
  • গোছানো ও হালনাগাদ করা সিভি।
  • মেডিকেল সার্টিফিকেট

আবেদন করবেন যেভাবে

এই স্কলারশিপের জন্য কোনো ধরনের এজেন্সির প্রয়োজন নেই। সরাসরি রোমানিয়া সরকারের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করা যাবে। আবেদনের ওয়েবসাইট

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১২ মার্চ, ২০২৬।

সম্পর্কিত

কিউএস ইন্ডিয়া সামিটে এআইইউবির অংশগ্রহণ

এমপিওভুক্তির বিষয়ে যা বলল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নির্বাচন ঘিরে টানা ৫ দিন বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসায় শুরু হচ্ছে রমজানের ছুটি

সেরা দুজন স্বর্ণপদকজয়ীর গল্প

ডিআইইউর শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী শিক্ষা অর্জন

রোবো কার্নিভ্যালে জয়ী তিন তরুণ

আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কে বুটেক্সের সাফল্য

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি: প্রাচীন ৯ জনপদ

সব পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রয়োজন নেই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা