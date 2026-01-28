হোম > শিক্ষা

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: মৌখিক পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

শিক্ষা ডেস্ক

প্রতীকী ছবি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী ধাপ হিসেবে আজ থেকে শুরু হয়েছে মৌখিক পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য গাজীপুর, রাজশাহী, যশোরসহ মোট ১৩ জেলায় এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করার জন্য প্রার্থীদের প্রস্তুতিকে শাণিত করতে পরামর্শ দিয়েছেন ৪১তম বিসিএসের (সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তা মো. মাসুম কামাল

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র—এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মূল সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, স্থায়ী বাসিন্দা সনদ, চারিত্রিক সনদসহ সব নথি আগেই গুছিয়ে রাখুন। এতে মানসিক চাপ কমবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

ভাইভায় যেসব প্রশ্ন করা হতে পারে

জেলাভেদে ভাইভার প্রশ্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণত যেসব বিষয় থেকে প্রশ্ন করা হয়, সেগুলো হলো—

১. Introduce yourself—নিজের পরিচয়, নামের অর্থ ও নামের সঙ্গে মিল আছে এমন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

২. নিজের পঠিত বিষয়ের মৌলিক ধারণা

৩. জেলা, উপজেলা ও বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

৪. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সাহিত্যিক ও তাঁদের রচনা

৫. ইংরেজি অনুবাদ (English Translation)

৬. দশমিকের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, শতকরা, লাভ-ক্ষতির সহজ অঙ্ক

৭. বাংলা ও ইংরেজি ছড়া, কবিতা বা গান

যেভাবে প্রস্তুতি নেবেন

প্রথমেই একটি নোটখাতায় নিজের Introduce Yourself বাংলা ও ইংরেজিতে সুন্দরভাবে লিখে প্রস্তুত করুন। নিজের পঠিত বিষয়ের মৌলিক বিষয়গুলো ভালোভাবে রিভিশন দিন। প্রয়োজনে বেসিক বই থেকে সংক্ষিপ্ত নোট তৈরি করুন। প্রিলিমিনারিতে পড়া বাংলা সাহিত্যের বিষয়গুলো আবার ঝালিয়ে নিন। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জসীমউদ্‌দীন, আল মাহমুদ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের রচনা রিভিশন করুন। পাশাপাশি বাংলা ব্যাকরণ থেকে শব্দ, কারক, সমাস, পদ ও সন্ধি ভালোভাবে পড়ুন। ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে Tense-এর structure মনে রাখুন, যেন যেকোনো translation দ্রুত বলা যায়। Parts of speech, voiceসহ মৌলিক বিষয়গুলো রিভিশন দিন এবং কিছু কমন প্রবাদ-প্রবচনের অনুবাদ মুখস্থ রাখুন। গণিতের ক্ষেত্রে মুখে মুখে উত্তর করা যায়—এমন টপিক যেমন দশমিকের যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ, ঐকিক, শতকরা ও লাভ-ক্ষতির মৌলিক অঙ্ক অনুশীলন করুন। এর পাশাপাশি নিজের জেলা, উপজেলা ও গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, জেলা প্রশাসক (ডিসি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), সংসদীয় আসনসংক্রান্ত তথ্য নোট করে পড়ুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও শিক্ষকদের সম্পর্কেও ধারণা রাখুন। প্রাথমিকের যেকোনো শ্রেণির উপযোগী বা নিজের পছন্দের একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি ছড়া বা কবিতা এবং একটি গান মুখস্থ রাখুন; অনেক সময় এসব বলতে বলা হয়। এ ছাড়া এত দিন কী করেছেন, প্রাথমিক শিক্ষক হলে কেন করবেন, কীভাবে শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করবেন; এসব প্রশ্নের উত্তর আগেই ভেবে রাখুন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সব প্রশ্নের উত্তর আরেকবার দেখে নিন। হাতের লেখা যাচাইয়ের সময় যা লিখেছেন, সেটাও মনে করে রাখুন, যেন প্রয়োজনে দ্রুত লিখতে পারেন।

ভাইভা বোর্ডে করণীয়

ভাইভা বোর্ডে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করুন। বসতে বললে ধন্যবাদ জানান। প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দিন, চোখে চোখ রেখে কথা বলার চেষ্টা করুন। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে বিনয়ের সঙ্গে বলুন, ‘দুঃখিত স্যার, জানা নেই।’ আন্দাজে উত্তর দেবেন না। ভাইভা শেষ হলে ধন্যবাদ ও সালাম দিয়ে বের হয়ে আসুন। ঢোকা ও বের হওয়ার সময় দরজা যেন জোরে শব্দ না করে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। মৌখিক পরীক্ষায় ভালো করার জন্য বারবার অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। সম্ভাব্য প্রশ্ন লিখে ছোট ভাই-বোন বা পরিচিত কারও সামনে মক ভাইভা দিন। প্রয়োজনে আয়নার সামনে একা অনুশীলন করুন, ভুলগুলো চিহ্নিত করে সংশোধন করুন। সবশেষে মনে রাখুন, ১০ নম্বরের ভাইভা নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। নিজের প্রস্তুতি শেষ করুন, বাকিটা সৃষ্টিকর্তার ওপর ছেড়ে দিন। রিজিকের মালিক আল্লাহ; তিনিই উত্তম পরিকল্পনাকারী। আপনার জন্য রইল শুভকামনা।

অনুলিখন: জেলি খাতুন

