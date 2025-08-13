হোম > শিক্ষা

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিলেন ড. মাসুম ইকবাল

শিক্ষা ডেস্ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের অনুমোদনক্রমে গত ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৭ আগস্ট তিনি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের কাছে যোগদানপত্র জমা দেন।

তিনি ২০০২ সালে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। দুই দশক ধরে একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এমবিএ ও বিবিএস সম্পন্ন করেছেন।

ড. মাসুম মালয়েশিয়ার ইউসিসিআই ইউনিভার্সিটির অতিথি অধ্যাপক ছিলেন এবং তুরস্কের আনাদোলু ইউনিভার্সিটিতে এরাসমাস+প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ৫০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ স্কোপাস ও ওয়েব অব সায়েন্সে প্রকাশিত। সম্প্রতি বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথভাবে সার্ভিস মার্কেটিং বিষয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছেন।

তিনি ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার ও বেল্ট অ্যান্ড রোড রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও পাঠ্যক্রম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। নিয়মিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন। সোশ্যাল বিজনেস শিক্ষায় তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

সম্পর্কিত

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে ডেটাসফট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলিং টেক সেন্টার উদ্বোধন

প্রায়োগিক শিক্ষা ছাড়া প্রযুক্তি বিশ্বে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়: জিডিইউ উপাচার্য

বেসরকারিদের বৃত্তি পরীক্ষা দিতে না দিলে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির আবেদন আজই শেষ হচ্ছে, আবেদন করেছেন তো?

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বিজনেস জিনিয়াসে তারকাদের মেলা

ইউনেসকোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইস্ট ওয়েস্টে সেমিনার

রোবোটিকস প্রতিযোগিতায় সফল টিমগুলোকে সংবর্ধনা দিল ইউআইইউ

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রয়োজন: উপাচার্য আমানুল্লাহ

মাউশির প্রকল্প: বরাদ্দের পরও গতি নেই কাজে

এসএসসির পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা