ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিলেন ড. মাসুম ইকবাল

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়টির চ্যান্সেলর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের অনুমোদনক্রমে গত ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ৭ আগস্ট তিনি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের কাছে যোগদানপত্র জমা দেন।
তিনি ২০০২ সালে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। দুই দশক ধরে একাডেমিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এমবিএ ও বিবিএস সম্পন্ন করেছেন।
ড. মাসুম মালয়েশিয়ার ইউসিসিআই ইউনিভার্সিটির অতিথি অধ্যাপক ছিলেন এবং তুরস্কের আনাদোলু ইউনিভার্সিটিতে এরাসমাস+প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। ৫০টির বেশি গবেষণা প্রবন্ধ স্কোপাস ও ওয়েব অব সায়েন্সে প্রকাশিত। সম্প্রতি বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথভাবে সার্ভিস মার্কেটিং বিষয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছেন।
তিনি ইউনুস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার ও বেল্ট অ্যান্ড রোড রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও পাঠ্যক্রম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। নিয়মিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন। সোশ্যাল বিজনেস শিক্ষায় তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।