মাউশি ও এনসিটিবিতে ৪ পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) দুজন করে পরিচালক ও সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগে পরিচালক পদে নিয়োগে পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মীর জাহীদা নাজনীন। তিনি এর আগে ‘ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকার ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের’ পরিচালক ছিলেন।

মাউশির প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক হয়েছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুস সবুর। তিনি এর আগে পদোন্নতি পেয়ে মাউশিতে সংযুক্ত ছিলেন।

অন্যদিকে এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল হায়দার। আর শিক্ষাক্রম বিভাগের সদস্যপদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক ড. এ কে এম মাসুদুল হককে। তিনি এর আগে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন।

