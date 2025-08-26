জাপানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার সুযোগ

যারা জাপানে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য দারুণ একটি সুযোগ নিয়ে এসেছে টোকিও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি (টিএমইউ)। বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০২৬ সালের টোকিও গ্লোবাল পার্টনার স্কলারশিপ প্রোগ্রামের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। এই সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তির (ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ) আওতায় শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হলো টোকিও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা দিচ্ছে। শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই বৃত্তি দেওয়া হয়।
সুযোগ-সুবিধা:
এই বৃত্তিটি একটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত প্রোগ্রাম, যা নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য একাধিক সুবিধা নিশ্চিত করে। এর মধ্যে রয়েছে:
সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।
জাপানে যাতায়াতের জন্য বিমানভাড়া দেওয়া হবে।
ভর্তি ফি প্রদান।
মাসিক উপবৃত্তি হিসেবে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়েন।
এ ছাড়াও বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী আরও নানা সুবিধা রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা ও ক্ষেত্র:
স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে প্রার্থীদের অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রয়োজন। এ ছাড়া, আবেদনকারীদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা বা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।
এই বৃত্তির অধীনে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কুলগুলো হলো:
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা:
আগ্রহী প্রার্থীদের বৃত্তির বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদন পদ্ধতি জানতে টোকিও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যেতে হবে [https://www.ic.tmu.ac.jp/tokyogp/en/index.html]। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ১০ অক্টোবর, ২০২৫।