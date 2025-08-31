হোম > শিক্ষা

দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

ছয় বিষয়ে দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো—কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

এতে বলা হয়, দাখিল অষ্টম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। পরীক্ষাটি ছয়টি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো—কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

অফিস আদেশে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণির সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন পরে জানানো হবে।

সম্পর্কিত

প্রাথমিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি শিগগির, কমিটি গঠন

সীমাবদ্ধতা কখনো স্বপ্নকে থামাতে পারে না

২০ শিক্ষার্থীর হাতে পবিত্র কোরআন তুলে দিল পাঠকবন্ধু গাংনী শাখা

শ্রীবরদীতে পাঠকবন্ধুর সবুজ উদ্যোগ

পরিবেশ-সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের নতুন উদ্যোগ

সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি, মিলবে বছরে ৩৬ লাখ টাকার স্টাইপেন্ড

বিশ্বজুড়ে স্কাউটদের অনলাইন মিলনমেলা

বিইউপির এফবিএসর ৪ বিভাগ ও আইসিএমএবির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের ৪২ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈষম্যের শিকার: জরিপ

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা, ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের প্রতিশ্রুতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা