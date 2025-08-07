হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

‘সারা’র পোশাকে ৫০ শতাংশ মূল্যছাড়

দেশের অন্যতম লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ পোশাকে দিচ্ছে ৫০ শতাংশ মূল্যছাড়। এ অফারের আওতায় ক্রেতারা ঢাকার ভেতর ও বাইরে অবস্থিত মোট ১৫টি আউটলেট থেকে কেনাকাটার সুযোগ পাবেন।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির ই-কমার্স ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকেও এই ডিসকাউন্টে পণ্য ক্রয় করা যাবে। ব্র্যান্ডটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমিত সময়ের জন্য চালু এ অফারে সর্বশেষ সংগ্রহের বিভিন্ন পোশাক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ ছাড়ের আওতায় রয়েছে—মেনজ, উমেনস, বয়েজ, গার্লস ও কিডস ক্যাটাগরির পোশাক। পুরুষদের জন্য রয়েছে—ক্যাজুয়াল শার্ট, ডেনিম শার্ট, ফরমাল শার্ট, বোটম, পাঞ্জাবি, কটি, পলো ও টিশার্ট। নারীদের জন্য থাকছে—টুপিস, থ্রিপিস, বোটম, ক্যাজুয়াল শার্ট, ক্রপ টপ, মডেস্ট, নাইট ওয়্যার, শাড়ি, ওড়না, পার্টি ওয়্যার, সিঙ্গেল পিস ও টিশার্ট। বয়েজদের জন্য রয়েছে—ক্যাজুয়াল শার্ট, ডেনিম শার্ট, জাম্পসুট, টু পিস, বোটম, কাবলি, কাতুয়া, পাঞ্জাবি, পলো ও টিশার্ট। আর গার্লসদের জন্য থাকছে—টুপিস, থ্রিপিস, বোটম, ফ্রক, জাম্পসুট, ওড়না, সিঙ্গেল পিস ও টিশার্ট। এছাড়াও ছেলে শিশুদের জন্য আছে—পলো শার্ট, টি শার্ট, শার্ট আর মেয়ে শিশুদের জন্য থাকছে ফ্রগ, টপস ও থ্রিপিস।

উল্লেখ্য, স্নোটেক্স গ্রুপ-এর লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড ‘সারা’ যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালের মে মাসে। ঢাকার মিরপুর-৬ এ অবস্থিত ‘সারা’র প্রথম আউটলেট নিয়ে কাজ শুরুর পর বসুন্ধরা সিটির লেভেল ১, ব্লক এ এর ৪০ এবং ৫৪ নম্বর শপটি ছিল ‘সারা’র দ্বিতীয় আউটলেট। তৃতীয় আউটলেটটি হলো— বাড়ি-১৯ বি/৪সি ও বি/ ৪ ডি, ব্লক-এফ, রিং রোড, মোহাম্মদপুর এ ঠিকানায়। উত্তরায় ‘সারা’র পোশাক পাওয়া যাবে হাউজ নম্বর-২২, সোনারগাঁ জনপদ, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা এ ঠিকানায়। বারিধারা জে ব্লকে আছে ‘সারা’র আরেকটি আউটলেট। বনশ্রী ই ব্লকের ১ নম্বর রোডের ৪৮ নম্বর বাড়িতে রয়েছে ‘সারা’র ষষ্ঠ আউটলেট।

ঢাকার বাইরে ‘সারা’র প্রথম আউটলেট রংপুরে জাহাজ কোম্পানির মোড়েই। রাজধানী ঢাকার ওয়ারীতে (বাড়ি ৩৬ / ১ নম্বর, র্যাংকিন স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩) রয়েছে ‘সারা’র অষ্টম আউটলেট। ‘সারা’র নবম আউটলেট রাজশাহীতে (বাড়ি-৫৩ ও ৫৪, ইউনাইটেড টাওয়ার, রানি বাজার, রাজশাহী-৬০০০) ও রাজধানী ঢাকার বাসাবোতে (বাড়ি-৯৬ / ২, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪) রয়েছে ‘সারা’র দশম আউটলেট। বগুড়ায় (হোল্ডিং নং-১১৩,১০৯ সিটি সেন্টার, জলেশ্বরীতলা বগুড়া-৫৮০০) রয়েছে ‘সারা’র একাদশতম আউটলেট।

সিলেটে (হাউজ-৩১ এ, কুমারপাড়া, ওয়ার্ড ১৮, ভিআইপি রোড, সদর, সিলেট-৩১০০) চালু হয়েছে ‘সারা’র আরও একটি আউটলেট। ফেনীতে (‘ওহাব টাওয়ার’, হোল্ডিং নং-৩১০, শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার সড়ক, ওয়ার্ড নং ১৬, ফেনী শহর) কার্যক্রম শুরু হয়েছে ‘সারা’র আরও একটি আউটলেটের। বরিশাল শহরে (বিবির পুকুর পাড়, ফকির কমপ্লেক্স, ১১২ সদর রোড, বরিশাল-৮২০০) ‘সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হয়েছে। সারা ‘র সর্বশেষ আউটলেট নারায়ণগঞ্জে (১৪৫, টিএনএস প্লাজা, ০৪ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ-১৪০০ এলাকায়)। এছাড়াও খুব শীঘ্রই খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।

আউটলেটের পাশাপাশি ‘সারা’র নিজস্ব ওয়েবসাইট , ফেসবুক পেজ এবং ইন্সটাগ্রাম থেকে ক্রেতারা ঢাকার ভেতরে অর্ডার করে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। এছাড়া ঢাকার বাইরে সারা দেশে কুরিয়ারের মাধ্যমেও আপনার অর্ডারকৃত পণ্য ডেলিভারি পাবেন।

