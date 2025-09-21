সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল যমুনা ফ্যান

কোটি কোটি মানুষের আস্থা ও ভালোবাসায় বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী যমুনা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যমুনা ইলেকট্রনিকসের পণ্য যমুনা ফ্যান সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি অর্জন করল।
গতকাল শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর হোটেল লো মেরিডিয়ানে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত সুপারব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড, ২০২৫-২৬ দেওয়া হয়। যমুনা ফ্যানের পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন যমুনা গ্রুপের গ্রুপ পরিচালক সুমাইয়া রোজালিন ইসলাম।
অনুষ্ঠানে যমুনা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড অটোমোবাইল লিমিটেডের হেড অব বিজনেস মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, মার্কেটিং ডিরেক্টর সেলিম উল্যা সেলিম, হেড অব আইটি মেহেদী হাসান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পাবলিক রিলেশন) রুহুল কে সাগর উপস্থিত ছিলেন।
সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি অর্জনে যমুনার অগণিত গ্রাহক, পরিবেশক, ডিলারসহ সব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যমুনা গ্রুপের গ্রুপ পরিচালক সুমাইয়া রোজালিন ইসলাম বলেন, ‘বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ডের পুরস্কার পাওয়া নিঃসন্দেহে এক বিশাল অর্জন। এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে যমুনা ফ্যানের পক্ষ থেকে সুপারব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত ও কৃতজ্ঞ।’
সুমাইয়া রোজালিন আরও বলেন, ‘এই স্বীকৃতি কেবল আমাদের ব্র্যান্ডের বিজয় নয়; এটি আমাদের যাত্রাপথের প্রতিটি সহযাত্রীর কঠোর পরিশ্রম, আবেগ ও অঙ্গীকারের স্বীকৃতি। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামকে—এমন মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতির জন্য। আপনাদের এই আয়োজন আমাদের সবাইকে আরও উচ্চ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করবে।’
যমুনার পথচলা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে যমুনা ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে—যমুনা ফ্যান দিয়ে। এই যাত্রার সূচনা করেছিলেন এক দূরদর্শী ব্যবসায়ী ও কিংবদন্তি শিল্প উদ্যোক্তা মো. নুরুল ইসলাম। তাঁর নেতৃত্বেই যমুনা গ্রুপ আজ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।