নির্বাচনে বিএনপির বিজয় উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ), বি-৯৮৫ (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত)। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) এই দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. রহিম ও মো. খালেদুজ্জামান।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক (উপমহাব্যবস্থাপক) মো. জাহিদ হোসেন, অন্যতম সমন্বয়ক (উপমহাব্যবস্থাপক) সৈয়দ লিয়াকত হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, বি-৯৮৫ (সিবিএ)-এর সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মো. মিরাজ হোসেনসহ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

দোয়া মাহফিলে দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা কামনা করা হয়। পাশাপাশি নবনির্বাচিত সরকারের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ), বি-৯৮৫ দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জাতীয় অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে।

