দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট আকিজ ভেঞ্চারের

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট চালু হলো। গতকাল রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ধামরাইয়ে এ প্ল্যান্ট উদ্বোধন হয়। এই মেগা প্রোজেক্টটি আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের।
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপ এক বিবৃতিতে জানায়, জার্মানি থেকে আমদানি করা সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা কাটিং-এজ প্রযুক্তিতে নির্মিত এই প্রোডাকশন লাইন দেশের প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার শিল্পে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অতিথি, সম্মানিত অংশীজন ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড বিশ্বাস করে, এই আধুনিক ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন লাইন বাংলাদেশের সক্ষমতাকে বিশ্বে নতুনভাবে তুলে ধরবে এবং আগামী দিনে টেকসই উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।
এই প্রসঙ্গে আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব সেখ শামিম উদ্দিন বলেন, ‘বাংলাদেশের মাটিতে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই ড্রিংকিং ওয়াটার প্রোডাকশন লাইন উদ্বোধন করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এটি শুধু আকিজ ভেঞ্চার-এর জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য সম্মানের, যা নিরাপদ প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার শিল্পে বাংলাদেশকে রিজিওনাল লিডারশিপের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।’