কমিউনিটি ব্যাংক ও গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্সের চুক্তি

কমিউনিটি ব্যাংক ও গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

গ্রাহকদের জন্য সমন্বিত ব্যাংকিং ও বিমাসেবা নিশ্চিত করতে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বে যুক্ত হয়েছে কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ‘One Partnership, Complete Protection’—প্রতিপাদ্যে গড়ে ওঠা এই সহযোগিতা গ্রাহকদের জন্য আরও সমন্বিত, আধুনিক এবং গ্রাহককেন্দ্রিক আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে।

এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের জন্য সমন্বিত ব্যাংকিং ও বিমা সমাধান দেবে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, উদ্ভাবন এবং গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে।

কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কিমিয়া সাআদত ও গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাকিবুল করিম, এফসিএ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির চিফ অপারেটিং অফিসার সামসুল হক সুফিয়ানী; শেখ পারভেজ মারেকার, হেড অব এজেন্ট ব্যাংকিং, ফরেন রেমিট্যান্স, এসবিইউ অ্যান্ড ট্রানজেকশন ব্যাংকিং; হেড অব করপোরেট ব্যাংকিং ও হেড অব বিজনেস (ব্র্যাঞ্চ) ড. মো. আরিফুল ইসলাম, সিআইটিও এবং হেড অব ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ডেপুটি হেড অব আরএমডি মো. তানজীম মোর্শেদ ভূঁইয়া; হেড অব অপারেশনস শরফুদ্দিন মো. রেদওয়ান পাটওয়ারী; চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মো. শরিফুল ইসলাম কাদির, এফসিএ; হেড অব ট্রেজারি আদম পিইরিফিকেশন (অনুপম) এবং হেড অব এডিসি ও হেড অব এমডিস কো-অর্ডিনেশন টিম মো. মামুন উর রহমান।

অন্যদিকে গার্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন হেড অব মাইক্রো, এডিসি ও ডিজিটাল চ্যানেল আবদুল হালিম; ভিপি মো. নওশাদুল করিম চৌধুরী; এভিপি মো. তানিম বুলবুল; বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মো. শিহাবুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

