বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও স্পেনভিত্তিক ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. খালেদুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পক্ষে ফরেন রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোহা. আতিকুর রহমান ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর পক্ষে রিপ্রেজেন্টিটিভ-এশিয়া সাজিদ মওলা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়বে এবং স্পেনসহ আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাভিত্তিক রেমিট্যান্সসেবা সহজ ও কার্যকর হবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।