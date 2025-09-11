তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ

তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের মাঝে আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির সব শাখায় পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ।
১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকার রূপালী সদন করপোরেট শাখায় অনুষ্ঠিত আর্থিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম। এ সময় তিনি অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে ব্যাংকিং সেবা-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
এ সময় ঢাকা দক্ষিণ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক তানভীর হাসনাইন মইন এবং রূপালী সদন করপোরেট শাখার উপমহাব্যবস্থাপক এস এম রোকনুজ্জামানসহ ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।