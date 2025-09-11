হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের মাঝে আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির সব শাখায় পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ।

১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকার রূপালী সদন করপোরেট শাখায় অনুষ্ঠিত আর্থিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম। এ সময় তিনি অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে ব্যাংকিং সেবা-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

এ সময় ঢাকা দক্ষিণ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক তানভীর হাসনাইন মইন এবং রূপালী সদন করপোরেট শাখার উপমহাব্যবস্থাপক এস এম রোকনুজ্জামানসহ ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

