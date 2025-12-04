হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

প্রশান্ত মহাসাগরে দুই প্রকল্পের অনুমোদন দিল এডিবি-বিশ্বব্যাংক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা ও এডিবির প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা। ছবি: এডিবি

উন্নয়ন সহযোগিতায় নতুন ধারা তৈরি করে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌথ অর্থায়নের প্রথম দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ‘ফুল মিউচুয়াল রিলায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক’ নামে নতুন অংশীদারত্ব মডেলটিকে উন্নয়ন অর্থায়নের সম্ভাবনাময় ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার এডিবির সদর দপ্তরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগের ঘোষণা দেন।

এই ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় যেকোনো দেশ চাইলে এডিবি বা বিশ্বব্যাংক দুই সংস্থার মধ্যে একটিকে নেতৃত্বদানকারী ঋণদাতা হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ পাবে। প্রকল্প নকশা, প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন থেকে মূল্যায়ন—সব দিকই পরিচালনা করবে সেই প্রতিষ্ঠান। এতে দুই সংস্থার আলাদা আলাদা প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি কমবে, প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে আরও দ্রুত, ব্যয়ও কমবে।

এডিবি প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা বলেন, ‘উন্নয়ন অর্থায়নকে সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করতে আমরা কাজ করছি। দুর্যোগ-সহনশীলতা বৃদ্ধি থেকে অবকাঠামো উন্নয়ন, জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশগুলোর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।’

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা বলেন, ‘এই কাঠামো নেওয়ার মূল কারণ একটাই, আমাদের ক্লায়েন্টরা বলেছিল, তাদের জীবন সহজ করতে হবে, আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবে আরও বড় পদক্ষেপ সেই দেশগুলোর জন্য, যারা বাস্তব ফলাফলের জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।’

